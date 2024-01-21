شاهد: "العدالة لفلسطين الآن" .. آلاف الأشخاص يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بوقف الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر أكثر من 9000 شخص من أجل فلسطين في بروكسل الأحد، حيث طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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وهتف المشاركون "العدالة لفلسطين الآن" ولافتات كتب عليها "أنقذوا الأطفال في غزة" و"وقف إطلاق النار الآن!" و"حقوق الفلسطينيين هي حقوق الإنسان".

كما حملوا أعلام فلسطين وجنوب أفريقيا التي رفعت دعوى "إبادة جماعية" ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وكان رئيس الحزب الاشتراكي بول ماغنيت من بين المتظاهرين أيضاً. وشارك مقطع فيديو من الاحتجاج على منصة "إكس"، وكرر الدعوة إلى هدنة فورية في غزة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز الجمعة، إن بلجيكا تؤكد مجدداً دعمها الكامل لمحكمة العدل الدولية، وإذا دعت المحكمة الدولية إسرائيل إلى وقف حملتها العسكرية في غزة، فإن “بلادنا ستدعمها بالكامل”.

وارتفعت حصيلة عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة على مدى الأشهر الثلاثة والنصف الاخيرة إلى 25105 قتيل في صفوف الفلسطينيين، و62681 جريح، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويُعتقد أن إجمالي عدد الضحايا أكثر لأن العديد منهم ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض أو في مناطق لا يستطيع المسعفون الوصول إليها.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو 85% من سكان غزة، حيث لجأ مئات الآلاف إلى الملاجئ والمخيمات التي تديرها الأمم المتحدة في الجنوب.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن ربع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يتضورون جوعاً مع وصول كميات ضئيلة من المساعدات الإنسانية إليهم بسبب القتال والقيود الإسرائيلية.