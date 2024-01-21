بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الأحد يومها السابع بعد المئة حيث تواصلت الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في أكثر من محور.

اعلان

وتزامنت تلك الاشتباكات مع قصف مدفعي طال وسط مدينة خانيونس وجنوبها وشمالها، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات متتالية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

سياسيًا، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين.

وفي وقت سابق السبت، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة:

السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة

رأى وزير الخارجية السعودي أن المملكة "قلقة للغاية" من أن التوترات في البحر الأحمر قد تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع فريد زكريا مقدم برنامج جي.بي.إس على محطة (سي.إن.إن) تبث اليوم الأحد: "أعني، بالطبع، أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون، أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة تؤمن بحرية الملاحة وتريد تهدئة التوترات في المنطقة.

وتابع: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضًا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".

وزير الخارجية التركي يبحث مع هنية تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تطورات الأوضاع في غزة.

كما "بحث الجانبان قضايا وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن".