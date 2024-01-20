شاهد: أردوغان يستقبل جيورجيا ميلوني في إسطنبول

بقلم: يورونيوز

ويأتي ذلك في إطار الزيارات للدول الأعضاء في مجموعة السبع التي ستتولى إيطاليا رئاستها.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وهي أول زيارة رسمية تقوم بها ميلوني إلى تركيا.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات للدول الأعضاء في مجموعة السبع التي ستتولى إيطاليا رئاستها.

وأجرت ميلوني محادثات مع الرئيس التركي في المقر الرئاسي بإسطنبول، وكان الاجتماع مغلقاً أمام الصحافة ولم يتم الإدلاء بأي تصريح فوري بعده.

وفي تصريح لوكالة أنباء دوغان الخاصة، الخميس، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن إيطاليا يمكن أن تعمل مع تركيا من أجل "السلام"، والتعاون بشكل أكبر في البحر الأبيض المتوسط، وأن الاجتماع سيخرج بنتائج "ايجابية".