شاهد: بعد معالجتها من إصاباتها.. الأطباء في فلوريدا يعيدون السلحفاة الضخمة إيدا إلى المحيط

بقلم: يورونيوز

عادت السلحفاة البحرية "إيدا" ذات الرأس الكبير للسباحة قبالة جزر فلوريدا من جديد، وسط حضور جماهيري كبير.

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وعُثر على السلحفاة البالغ وزنها حوالي الـ90 كيلوغرامًا يوم الخميس الماضي، وهي عالقة في شباك صيادين.

وانضم فريق مستشفى السلاحف ومقره فلوريدا إلى خفر السواحل الأمريكي لإنقاذ السلحفاة البحرية وإحضارها إلى مستشفى السلاحف لتلقي العلاج.

وتعافت "إيدا" بسرعة وعادت إلى منزلها المحيطي بعد العلاج والرعاية التأهيلية.

وتم افتتاح مستشفى السلاحف منذ 38 عامًا في ماراثون كأول مستشفى بيطري للسلاحف البحرية في العالم مرخص من قبل الدولة.

وقد عالجت المنشأة، المجهزة بـ "سيارات إسعاف السلاحف"، آلاف السلاحف البحرية المصابة وأعادت تأهيلها وأطلقت سراحها، كما ساعدت العشرات من صغار السلاحف التي ضلت طريقها بعد خروجها من أعشاشها.