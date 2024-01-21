واشنطن تدعم قواتها المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط بمدرعات جديدة

بقلم: يورونيوز

قامت القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط بنقل مركبات مدرعة يوم السبت، إلى منشأة تتبع للولايات المتحدة في خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية.

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وينتشر عدد من القوات الأميركية على متن السفينة الهجومية يو إس إس باتان، وهي توجد في البحر الأبيض المتوسط منذ تشرين الأول/ أكتوبر عند بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقد تم مؤخراً نقل مسؤولية باتان من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى الجيش الأمريكي إلى تعزيز وجوده في المنطقة وسط مخاوف من أن الصراع في غزة قد يتصاعد أكثر ليشمل المنطقة كلها.