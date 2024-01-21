بقلم: يورونيوز

قتل شخص وأصيب آخرون، الأحد، باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارةً رباعية الدفع في بلدة كفرا جنوبي لبنان.

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وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن "مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانًا جويًا، حيث استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش اللبناني، عند مفترق كفرا - صربين، في قضاء بنت جبيل (جنوب)، وأطلقت باتجاهها صاروخًا موجّهًا".

وتابعت الوكالة أن "القصف أدى إلى تدمير السيارة واحتراقها واحتراق سيارة أخرى كانت بقربها، بالإضافة إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة"، دون تفاصيل حول هوياتهم.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت الوكالة اللبنانية عن تعرّض بلدة مركبا (جنوب) لغارتين إسرائيليتين، إلى جانب قصف أطراف بلدة عيتا الشعب.

في السياق نفسه، أعلن حزب الله استهداف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها بشكل مباشر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو برانيت في الجليل الغربي.