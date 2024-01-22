شاهد: عشرات القتلى والمفقودين في انهيار أرضي جنوب غرب الصين

بقلم: يورونيوز

ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية أن انهياراً أرضياً وقع في إقليم يوننان الجبلي بجنوب غرب الصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن دفن 47 شخصاً، في ما تم إجلاء ما لا يقل عن 200 شخص.

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وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه قد تم إرسال أكثر من 200 رجل إنقاذ مع 33 مركبة إطفاء و10 آلات رفع لتمشيط الحطام والبحث عن المفقودين، بعد وقوع الكارثة صباح اليوم الإثنين.

وجرت عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، وتُظهر اللقطات المصورة عمال الإنقاذ أثناء بحثهم عن الضحايا المدفونين تحت 18 منزلاً.

ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي، الذي جاء بعد وقت قصيرمن وقوع أقوى زلزال شهدته الصين منذ سنوات في شمال غرب البلاد، بين إقليمي قانسو وتشينغهاي، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 149شخصاً.