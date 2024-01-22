EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: عشرات القتلى والمفقودين في انهيار أرضي جنوب غرب الصين

عمال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض في أعقاب الانهيار الأرضي في قرية ليانغشوي في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين يوم الاثنين.
عمال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض في أعقاب الانهيار الأرضي في قرية ليانغشوي في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين يوم الاثنين. Copyright AP/CCTV
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية أن انهياراً أرضياً وقع في إقليم يوننان الجبلي بجنوب غرب الصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن دفن 47 شخصاً، في ما تم إجلاء ما لا يقل عن 200 شخص.

اعلان

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه قد تم إرسال أكثر من 200 رجل إنقاذ مع 33 مركبة إطفاء و10 آلات رفع لتمشيط الحطام والبحث عن المفقودين، بعد وقوع الكارثة صباح اليوم الإثنين.

وجرت عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، وتُظهر اللقطات المصورة عمال الإنقاذ أثناء بحثهم عن الضحايا المدفونين تحت 18 منزلاً. 

ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي، الذي جاء بعد وقت قصيرمن وقوع أقوى زلزال شهدته الصين منذ سنوات في شمال غرب البلاد، بين إقليمي قانسو وتشينغهاي، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 149شخصاً.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الرئيس الكونغولي يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابات جدلية

شاهد: أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد في سماء غزة

شاهد: تواصل المظاهرات في ألمانيا احتجاجاً على اليمين المتطرف

قتل انهيارات أرضية -انزلاقات أرضية الصين بكين بحث وإنقاذ إجلاء