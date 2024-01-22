المنع من دخول الملاعب مدى الحياة.. نادي أودينيزي الإيطالي يعاقب الهتافات العنصرية

للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، قرر نادي أودينيزي معاقبة الهتافات العنصرية على الملاعب. وأشار النادي إلى أنه لن يتسامح مع العنصريين الذين ستمّ إيقافهم مدى الحياة بمجرد أن تتعرف عليهم الشرطة، وسيُمنعون من الدخول وحضور مختلف الفعاليات الرياضية.

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أكد فرانكو كولافينو، المدير العام لنادي أودينيزي الإيطالي أنّ النادي سيقوم بطرد أولئك الذين رددوا هتافات عنصرية ضد حارس مرمى فريق ميلان الفرنسي مايك مانيان، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة بين الفريقين لعدة دقائق السبت الماضي.

ويعدّ قرار نادي أودينيزي هو الأول من نوعه في قضية الهتافات العنصرية على الملاعب. وأشار النادي إلى أنه لن أنه لن يتمّ التسامح مع العنصريين الذين ستمّ إيقافهم مدى الحياة بمجرد أن تتعرف عليهم الشرطة وسيتم منعهم من دخول وحضور مختلف الفعاليات الرياضية.

وأوضح كولافينو أنّ عقوبة الشرطة الإيطالية لمثيري الشغب في الملاعب محدودة بينما ستكون عقوبة النادي "طرد أولئك العنصريين من الملعب مدى الحياة".

وكان حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي مانيان، قد وقع ضحية لإشارات عنصرية خلال المباراة ضد أودينيزي، لتتوقف المباراة لفترة من الوقت، بعد مطالبة الحارس بالخروج من أرض الملعب، والإشارة إلى حكم المواجهة بأنه تعرّض للعنصرية من مدرجات ملعب فريق أودينيزي.

وغادر حارس مرمي نادي ميلان مايك مانيان الملعب مؤقتاً ولحق به زملاؤه في النادي، بعدما أبلغ الحكم بتعرضه لإهانات عنصرية وصيحات تشبه أصوات القرود.

يُذكر أن نادي أودينيزي أصدر بياناً رسمياً، الأحد، أكد فيه رفضه للعنصرية التي تعرّض لها حارس المرمى، وجاء في بيانه الرسمي: "أودينيزي يدين كل عمل عنصري، ويأسف بشدة لأعمال العنصرية والعنف، ونؤكد من جديد نفورنا من أي شكل من أشكال التمييز، ونعرب عن تضامننا العميق مع لاعب نادي ميلان الإيطالي مايك مانيان، في ضوء الحادث المؤسف الذي وقع يوم السبت على ملعبنا".

وذكر البيان الرسمي لنادي أودينيزي أنه "سيتعاون مع سلطات التحقيق لضمان التوضيح الفوري للحادث، واتخاذ أي إجراءات ضرورية لمعاقبة المسؤولين. كمؤسسة، سوف نواصل العمل بجد، كما فعلنا دائماً، لتعزيز التنوع والتكامل بين جميع الأعراق والثقافات واللغات بين لاعبينا وموظفينا وقاعدة المعجبين والمدينة".