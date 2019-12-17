"قرود ثلاثة" لمكافحة التعصب والعنصرية في الملاعب الإيطالية تثير غضب النقاد

في محاولة لمكافحة العنصرية والحد من هذه الظاهرة التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة في الملاعب، أطلقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين حملة جديدة لمناهضة العنصرية في الملاعب. إلا أن هذه الخطوة تعرضت لحملة انتقادات شرسة بعد الكشف عن شعارها والذي حمل صورا لـ 3 قرود "قرد غربي وآخر آسيوي وثالث أسود" من قبل النقاد، وتم وصفها بـ"المزحة السخيفة".

وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا رفضهم التام لهذا العمل الفني، من ابتكار الرسام سيموني فوغازوتو.

وقالت الرابطة في بيان أصدرته يوم أمس الإثنين إن الغرض من هذه اللوحات الثلاثة هو نشر "قيم التكامل والتعددية الثقافية والإخاء". وأضافت أن هذه اللوحات تعكس "قيم اللعب النظيف، والتسامح، لذلك ستبقى في المقر الرئيسي في ميلانو حيث تم تثبيتها".

ANSA / SNTV

وأعلن المدير العام لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لويجي دي سيرفو، أن هذه الحملة سيتم تحقيقها من خلال ثلاثة محاور لمكافحة التعصب والعنصرية، أولى هذه المراحل ثقافية من خلال الأعمال الفنية، وأخرى رياضية من خلال اللاعبين والأندية، وآخرها بالقوة من خلال التعاون مع الشرطة.

وأضاف دي سيرفو أنه وبعد اتباع هذه الخطوات الثلاث "نحن متأكدون أننا سنفوز في المباراة الأهم ضد هذا الوباء الذي يدمر أجمل رياضة في العالم".

وقال فوغازوتو إنه ومن خلال هذه اللوحات أراد أن يظهر أننا "جميعا من نفس الجنس"، وأشار إلى أنه غالبا ما يستخدم القرود في رسوماته للتأكيد على أن اختلاف لون البشرة ليس أمرا مهما بين البشر.