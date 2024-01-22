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شاهد: أغلبهم أطفال.. جرحى يصلون بالعشرات إلى مستشفى ناصر في خان يونس إثر الغارات الإسرائيلية

مجموعة من النساء الفلسطينيات يهربن من تقدم القوات الإسرائيلية
مجموعة من النساء الفلسطينيات يهربن من تقدم القوات الإسرائيلية Copyright Dieter Endlicher/The AP
بقلم:  يورونيوز
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نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، اليوم الأحد، إلى مستشفى النصر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وتستهدف العمليات البرية الإسرائيلية مؤخراً جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين المبنية في الشمال وفي وسط القطاع. 

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الإضاءة بكثافة في سماء المدينة، بينما تسمع أصوات انفجارات، وتلاحظ سحب كثيفة من الدخان في سمائها.

وتتزامن الغارات مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي بلغت أكثر من 25 ألف قتيل وما لا يقل عن 62600 جريح.

المصادر الإضافية • أ ب

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