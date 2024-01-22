بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الإثنين، يومها الثامن بعد المئة، في وقت يواصل فيه الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمخيم جباليا ومحيط مستشفى ناصر ومراكز الإيواء.

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أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الضحايا إلى 25 ألفا و105 قتيل، و62 ألفا و681 مصاباً، في وقت تشهد فيه مدن جباليا والمغازي وخان يونس اشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وفي حين قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأحد، إن جيشه سيوسع عملياته في المدينة خلال الأيام المقبلة حتى تحقيق أهداف الحرب، تواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة التظاهر في تل أبيب والاعتصام أمام منزل نتنياهو في قيسارية والقدس المحتلة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

أما عل الصعيد السياسين فيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، في بروكسل حيث يعقدون اجتماعاً يركز على الوضع في الشرق الأوسط. ويشارك في الاجتماع وزير خارجية فلسطين ونظيره الإسرائيلي.

إليكم آخر التطورات:

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كلياً مع طواقمنا في خان يونس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود دبابات إسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وأكد أنه فقد الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.

غارات متفرقة على المناطق الغربية لغزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية شنت، فجر اليوم الإثنين، سلسلة من الغارات على المناطق الغربية لمدينة غزة.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً الإثنين في مدينة بروكسل، يركز بشكل رئيسي على الوضع في الشرق الأوسط، حيث تستمر الحرب على غزة منذ السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي بشكل منفصل. كما سيحضر أيضاً وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

﻿ويُعقد اجتماع بروكسل غداة تجاوز حصيلة القتلى في غزة 25 ألفا حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وزارة الصحة في غزة: مقتل 178 فلسطينيا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أكدت وزارة الصحة أن يوم أمس كان "أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الحرب الحالية"، وأعلنت مقتل 25105 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 62681 آخرين في غارات إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.