شاهد: قتيلان في حادث تحطّم طائرة روسية شمال شرق أفغانستان

بقلم: يورونيوز

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، أن شخصين لقيا حتفهما بعد تحطم طائرة روسية خاصة تقل ستة أشخاص في أفغانستان.

اعلان

وكانت وكالة "روسافياتسيا" المعنية بمراقبة الملاحة الجوية الروسية قد أفادت في بيان أنه "في ليل السبت.. انقطع الاتصال بطائرة فالكون 10 مسجّلة في سجّلات الدولة للطائرات المدنية للاتحاد الروسي واختفى أثرها عن شاشات المراقبة، فيما كانت في المجال الجوّي الأفغاني".

وتم إنقاذ أربعة أشخاص في منطقة جبلية في مقاطعة بدخشان، على بعد حوالي 250 كيلومتراً (155 ميلاً) شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول، بعد إرسال فرق إنقاذ إلى المنطقة الريفية النائية .

ونشر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، يوم الإثنين، مقاطع فيديو على موقع إكس، تظهر الأربعة أشخاص الذين تم إنقاذهم.

وقال إنهم تلقوا الإسعافات الأولية، وتم نقلهم من بدخشان إلى كابول. وأضاف أن "الأربعة بصحة جيدة".

وقالت السلطات المحلية في بدخشان إنه سيتم انتشال جثتي القتيلين من موقع الحادث.

وقال مسؤولون روس إن الطائرة مملوكة من قبل شركة "Athletic Group LLC" وشخص خاص، وأنها كانت تجري رحلة لأغراض طبية بين غايا (الهند) وطشقند (أوزبكستان) وجوكوفسكي (روسيا).