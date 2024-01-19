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حريق هائل إثر هجوم أوكراني بطائرة بدون طيار على مستودع للنفط في روسيا

هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على مستودع نفط روسي يتسبب في حريق هائل.
هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على مستودع نفط روسي يتسبب في حريق هائل. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن مسؤولون أوكرانيون أن طائرة بدون طيار قصفت مستودعاً لتخزين النفط في غرب روسيا الجمعة، مما تسبب في نشوب حريق هائل.

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وقال مسؤولون إن الغارة التي وقعت الجمعة استهدفت مستودعاً لتخزين النفط يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية في بلدة كلينتسي الروسية.

ويعتبر هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف مستودعاً روسياً للنفط خلال يومين، حيث سبق وأن أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجوم آخر بمسيرات، استهدف منطقة لينينغراد الشمالية المحاذية لفنلندا، والواقعة على بعد حوالي ألف كيلومتر عن الحدود.

ويبدو أن القوات الأوكرانية وسعت هجماتها على الأراضي الروسية قبل الذكرى السنوية الثانية للحرب.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرب المزيد من الأهداف داخل المناطق الحدودية الروسية هذا العام. 

ويقول مسؤولون في كييف إن الدفاعات الجوية الروسية تتركز في المناطق المحتلة في أوكرانيا، مما يترك الأهداف البعيدة داخل روسيا أكثر عرضة للخطر مع تطوير القوات الأوكرانية لطائرات بدون طيار طويلة المدى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة أوكرانية بدون طيار أسقطت على مشارف سان بطرسبرغ الخميس.

وسقط حطام الطائرة بدون طيار على مبنى محطة النفط في سانت بطرسبرغ على الطرف الجنوبي للمدينة، وفقاً لفلاديمير روغوف، المسؤول عن تنسيق المناطق التي ضمتها روسيا في أوكرانيا. وأكد ميخائيل سكيغين، المالك المشارك للمحطة، أن الطائرة المُسيرة كانت تستهدف المحطة.

المصادر الإضافية • أ ب

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