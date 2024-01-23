غزة تلقي بظلالها على الانتخابات الأمريكية وناشطون يدعون لكتابة "وقف إطلاق النار" على بطاقات الاقتراع

بقلم: يورونيوز

حثّ ناشطون مدافعون عن السلام، الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة "وقف إطلاق النار" على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية، اعتراضاً على سياسة الرئيس جو بايدن "الداعمة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة" حسب قولهم.

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وتتيح حملة "صوّت بوقف إطلاق النار"، التي أطلقتها مجموعات محلية معارضة للحرب، للأمريكيين التعبير عن غضبهم من استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة وذلك خلال الانتخابات التمهيدية التي تجري الثلاثاء في نيوهامبشر.

وتتوجه الحملة إلى أولئك الذين يرغبون بتوجيه رسالة تنديد للبيت الأبيض، خصوصاً بعد أن تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين الـ25 ألف شخص، إلى جانب أكثر من 60 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

وجاء في منشور للحملة على منصة "إكس": "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في حرب غزة فيما رفضت إدارة بايدن جميع المطالب للدعوة إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للدعم الأمريكي لإسرائيل".

وأضافت "لذا، ننقل معركتنا إلى الميدان الذي يهتم به الديموقراطيون أكثر من أي مكان آخر : الانتخابات. بينما سيفوز جو بايدن بشكل مؤكد تقريباً بترشيح الحزب الديمقراطي في وقت لاحق هذا العام، عليه أن يعرف بأن الطريق للوصول إلى ذلك سيكون طويلاً وصعباً إذا رفض الإصغاء إلى ناخبيه"