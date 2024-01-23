شاهد: صدمة ونحيب..صور من جنازة الضباط الـ21 الذين قضوا في مخيم المعازي

بقلم: يورونيوز

نظم الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم جنازة، بعد أن أعلن عن مقتل 24 عسكرياً في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد عملية نفذتها حركة حماس في مخيم المعازي وسط القطاع قُتل إثرها 21 ضابطاً وجنديا، واشتباكات جنوب غزة لاقى فيها ثلاث آخرون حتفهم.

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وسط أجواء من البكاء والنحيب، ودّع الإسرائيليون ذويهم الذين قضوا في غزة، في حين عبر مسؤولون إسرائيليون عن ألمهم وحزنهم لما حلّ بهم، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق الإنتصار والقضاء على حركة حماس.

وأضاف "عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقاً في الكارثة".

وبهذه الخسارة، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى نحو 218 شخص منذ بداية الحرب في غزة في 7 أوكتوبر/ تشرين الأوّل من العام الماضي.