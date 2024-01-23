شاهد: عاصفة ثلجية في أقصى الشرق الروسي تؤدي لاضطراب في حركة المواصلات والسلطات تعلن حالة الطوارئ

دعت السلطات المواطنين إلى البقاء في بيوتهم وعدم التنقل. وكإجراء إحترازي، تمّ اختصار يوم العمل حتى فترة الظهيرة كي يتمكن العمال من العودة إلى بيوتهم خلال فترة الغداء بسبب الظروف الجوية

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تعرضت الثلاثاء منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا لتساقط ثلوج كثيفة، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية.

وذكر التلفزيون الحكومي الروسي أن كمية الأمطار التي هطلت على مدى شهر، سقطت في غضون ساعات قليلة بمدينة يوجنو ساخالينسك. وبسبب سوء الأحوال الجوية اضطرت السلطات إلى إغلاق المعبر البحري الذي تجتازه عادة العبارات بين جزيرة سخالين والبر الرئيسي.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخير معظم الرحلات الجوية وإلغاء بعضها. كما أعلنت هيئة الطيران المدني حالة الطوارئ حسب دانيلو كونوفالوف، ممثل المطار، الذي قال: "التوقعات الخاصة بالأحوال الجوية تزداد سوءا. لقد تمّ وضع جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى، كما تمّ نشر العديد من العمال الإضافيين".

وحسب السكان، فإن الرؤية على الطرقات تزداد سوءا وقيادة السيارات قد تشكل خطرا، لذلك دعت السلطات المواطنين إلى البقاء في بيوتهم وعدم التنقل. وكإجراء إحترازي، تمّ اختصار يوم العمل حتى فترة الظهر كي يتمكن العمال من العودة إلى بيوتهم خلال فترة الغداء بسبب الظروف الجوية، كما أغلقت رياض الأطفال وبعض المدارس أبوابها.

من جهتها قامت السلطات المحلية بنشر كاسحات الثلوج لفكّ الطرقات وتنظيفها من الثلوج التي تسببت في إغلاقها، وهو ما أكده أليكسي ريمشا، نائب عمدة يوجنو ساخالينسك: "بداية، نقوم بتنظيف خطوط الحافلات والطرق السريعة الرئيسية، إضافة لمداخل المرافق الاجتماعية. لقد تمّ تنظيف جميع الشوارع الأخرى من الثلوج لضمان مرور خدمات الطوارئ".

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فسوف يستمر تساقط الثلوج والعواصف الثلجية خلال اليومين المقبلين، ثم سينتقل الإعصار إلى الجزء الشمالي من جزر الكوريل.