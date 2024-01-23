شاهد: زلزال بقوة 7.1 درجة يهز الحدود بين الصين وقرغيزستان.. لحظات هلع وخروج الأهالي إلى الشوارع

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة، الحدود بين الصين وقرغيزستان، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص وتضرر أكثر من 120 منزلاً، بحسب السلطات.

اعلان

وسُجّل وقوع الزلزال بعيد الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينيتش الإثنين) على عمق 27 كيلومتراً، بحسب المعهد الأمريكي، وتحديداً في منطقة شينجيانغ الصينية على بعد حوالي 140 كيلومتراً غرب مدينة أكسو.

وتشهد المنطقة تواجداً عسكرياً كثيفاً، وأظهرت لقطات تلفزيونية تابعة للدولة قوات عسكرية تعمل على نصب خيام للنازحين.

ومن بين المصابين الستة، اثنان منهما إصاباتهما خطيرة وأربعة إصاباتهم طفيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، انهار 47 منزلاً وتضرر 78 آخرين، حسب ما نشرت حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية على حسابها الرسمي على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.

وبعد فترة وجيزة، سُجّلت ثلاث هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5.5 و5.1 و5 درجات، وذكرت سلطات أكسو أن الزلزال أدى إلى قطع خطوط الكهرباء، لكن الإنقطاع لم يدم وقتاً طويلاً.

وشعر بالزلزال سكان مناطق تقع في كل من قرغيزستان وكازاخستان، بحسب سلطات هاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، من دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ومن الجدير بالذكر أنّ معظم سكان المنطقة الريفية من الأويغور، وهم عرق تركي، أغلبهم مسلمون.