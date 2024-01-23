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شاهد: من خان يونس إلى رفح.. نزوح آخر لأهالي غزة هرباً من التقدم البري الإسرائيلي

نزوح آخر للآلاف من الفلسطينيين هرباً من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
نزوح آخر للآلاف من الفلسطينيين هرباً من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اضُطر الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة للنزوح مرة أخرى من مدينة خان يونس بسبب توسع العملية البرية للجيش الإسرائيلي بجنوب القطاع.

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وتوجه معظمهم باتجاه مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية وكان بعضهم يقود سيارات ودراجات محملة بالأمتعة، بينما كان آخرون يسيرون دون أي ممتلكات.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على عشرات من المخربين على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

وأضاف الجيش في بيان له: "عمق مقاتلو فرقة الكوماندوز الهجوم إلى قلب المنطقة التي تستخدم مركز ثقل محوري للواء خان يونس التابع لمنظمة حماس".

ووصل عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25.490 قتيلاً و63.354 حتى الآن، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا"، وصل عدد النازحين في القطاع البالغ تعداد سكانه 2.3 مليون نسمة وصل إلى 423.378 نازحاً حتى يوم الجمعة الماضي.

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