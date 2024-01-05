إسرائيل تواصل قصفها على غزة ونيرانها تدفع الفلسطينيين في مخيمي النصيرات والمغازي إلى النزوح

بقلم: يورونيوز

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، الخميس 4 يناير، لقطات مصورة تظهر الفلسطينيين من مخيمي النصيرات والمغازي في الجزء الأوسط من قطاع غزة وهم يتجهون نحو مدينة رفح الجنوبية وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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واستمر القصف الإسرائيلي طوال الليل حتى يوم الجمعة، وقتل عشرات الفلسطينيين بحسب ما أفادت بذلك التقارير.

قُتل أكثر من 22,400 شخص وأصيب أكثر من 57,000 آخرين في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات مصداقية.

وأجبر القتال ما يقرب من 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على مغادرة منازلهم. وحذرت منظمات الإغاثة الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث أن غالبية المستشفيات هناك لا تعمل، ويعاني حوالي ربع السكان من الجوع بسبب محدودية إمدادات المساعدات المسموح بدخولها، وفقًا لتقارير إخبارية.