بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب على غزة يومها الـ 110، قتل فيها حتى الآن 25,490 فلسطينيًا، وأصيب نحو 63,354 شخصًا.

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واصلت إسرائيل قصف القطاع بالتزامن مع الهجوم البري الذي تشنه قواتها البرية، أما على حدودها الشمالية، فالتوتر على أشده والمناوشات مستمرة مع حزب الله.

في اليمن، لم تثن الضربات الأمريكية الحوثيين عن إطلاق الصواريخ والمسيرات، في الوقت التي أكد فيه العديد من القادة في المنطقة من أن التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط مرتبطة بشكل وثيق بالحرب على غزة.

وتستمر تداعيات مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في غزة خلال عملية للفصائل الفلسطينية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق بالأسباب.

آخر تطورات الحرب لحظة بلحظة

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا بالقذائف الفسفورية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل استهدفت أهدافًا في جنوب لبنان منها منطقة جنوب الناقورة.

جهود الوساطة بنقاط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة من أجل إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار مستمرة، وأن "هناك بعض الأفكار والمقترحات التي لا يمكننا الكشف عنها".

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس يبقي رهائنها في غزة أو حماس في السلطة.

قال مسؤول مصري كبير إن حماس رفضت اقتراحا إسرائيليا بوقف إطلاق النار لمدة شهرين مع إطلاق سراح كامل الرهائن مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ونفي قادة حماس من غزة.

اشتباكات مستمرة في خانيونس

تتواصل الاشتباكات الضارية في مدينة خانيونس في قطاع غزة، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي تطويق المدينة، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف على المناطق الغربية من المدينة أودى بحياة نحو 50 فلسطينيًا، بينما أكدت استهداف المدفعية الإسرائيلية المدارس المحيطة بمستشفى ناصر بشكل مباشر.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبات الإنقاذ التي كانت تحاول الوصول إلى الجرحى الفلسطينيين في منطقة خانيونس.

الجيش الأمريكي يقصف صاروخين في اليمن

قال الجيش الأمريكي في بيان إنه نفذ ضربتين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء ودمر صاروخين مضادين للسفن كانا مجهزين للإطلاق.

وزير الخارجية البريطاني يزور إسرائيل

يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يناقش الحرب في غزة ويحث إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وتشمل جولة كاميرون إلى المنطقة الضفة الغربية وقطر وتركيا. وهي ثالث زيارة له خلال أكثر بقليل من شهرين.

غوتيريش يحذر نتنياهو.. رفض حل الدولتين يطيل أمد الصراع

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل يوم الثلاثاء من أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل الدولتين سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع الذي يهدد السلام العالمي.

وقال غوتيريش في اجتماع وزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة بالكامل يجب أن يعترف به الجميع، ورفض إن قبول حل الدولتين من قبل أي طرف يجب أن يكون مرفوضا بشدة".

وأضاف أن البديل المتمثل في حل الدولة الواحدة "مع وجود هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في الداخل دون أي إحساس حقيقي بالحرية والحقوق والكرامة... لن يكون من الممكن تصوره".