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ضربة موجعة هي الأقوى منذ طوفان الأقصى.. القسام تنشر روايتها وتتحدث عن "عملية مركّبة" في كمين المغازي

تشييع الجنود القتلى الذين سقطوا في كمين المغازي في غزة
تشييع الجنود القتلى الذين سقطوا في كمين المغازي في غزة Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 .
بقلم:  يورونيوز
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قالت كتائب القصام إن عناصرها "استهدفوا منزلا تحصنت فيه قوة هندسة إسرائيلية، وذلك باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، ما أدى إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها".

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" معلومات عن كمين المغازي الذي أسفر عن مقتل 21 إسرائيليا خلال المعارك وتفجير العديد من المباني في جنوبي قطاع غزة.

وقالت إن مقاتليها "استهدفوا منزلا تحصنت فيه قوة هندسة إسرائيلية، وذلك باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، ما أدى إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها".

وأشارت القسام إلى أن "قواتنا تمكنت من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي في تمام الساعة 16:00 من مساء أمس الاثنين".

وجاء في البيان أن ذلك أدى إلى "تدمير المنزل بشكل كامل عليها وبالتزامن دمر المجاهدون دبابة ميركافا كانت تؤمن القوة بقذيفة ’الياسين 105’".

وأضاف المصدر بأن "المقاتلين قاموا أيضًا بتفجير حقل للألغام بقوة إسرائيلية أخرى كانت موجودة في الموقع نفسه، ما أدى إلى إيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح، وانسحب المجاهدون بسلام إلى قواعدهم" حسب تعبير بيان الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن أولى نتائج التحقيقات في كمين المغازي أشارت إلى أن "قواتنا فخخت المبنييْن وقام مسلحون فلسطينيون بإطلاق قذائف آر بي جي عليهما ما أدى لانفجارهما".

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