بقلم: Euronews

جنوب إفريقيا تتوقع إصدار محكمة العدل الدولية حكمها بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل الجمعة

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توقعت حكومة جنوب إفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها يوم الجمعة، بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وذلك وفق موقع نيوز 24 الإخباري.

وأضافت الموقع بأن وفداً حكومياً جنوب إفريقياً قد وصل إلى لاهاي بانتظار الحكم.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مقربين من القضية قولهما إنهما يتوقعان أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضوا حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.

إلا أن المحكمة لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن موعد الحكم.

وبدأت يوم 11 يناير - كانون الثاني الجاري جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وترفض إسرائيل تلك الاتهامات بشكل قاطع.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى مكونة من 84 صفحة في 29 كانون الأول - ديسمبر الماضي، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ووافقت إسرائيل على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".