بقلم: يورونيوز

وزارة الدفاع الروسية: سقوط طائرة فوق بيلغورود على متنها 65 أسير حرب أوكراني

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة نقل عسكرية روسية تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا وطاقم من ستة أفراد وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت صباح الأربعاء، في منطقة بيلغورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحًا، ولم يُعرف أيضًا ما إذا كان أي شخص قد نجا.

وقالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب التحطم، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.