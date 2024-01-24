EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. وزارة الدفاع الروسية: سقوط طائرة فوق بيلغورود على متنها 65 أسير حرب أوكراني

طائرة نقل عسكرية روسية - أرشيف
طائرة نقل عسكرية روسية - أرشيف Copyright Marina Lystseva/Copyright 2021 The AP.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وزارة الدفاع الروسية: سقوط طائرة فوق بيلغورود على متنها 65 أسير حرب أوكراني

اعلان

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة نقل عسكرية روسية تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا وطاقم من ستة أفراد وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت صباح الأربعاء، في منطقة بيلغورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحًا، ولم يُعرف أيضًا ما إذا كان أي شخص قد نجا.

وقالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب التحطم، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: اصطدام قطار سريع بشاحنة في جمهورية التشيك يخلف قتيلاً والعديد من الجرحى

"تموّل حماس وتؤوي قادتها".. في تسجيل مسرب نتنياهو يعتبر قطر وسيطاً إشكالياً

شاهد: ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشير وبايدن يحذر "الديمقراطية على المحك"

تحطم طائرة روسيا أسرى كييف الحرب في أوكرانيا