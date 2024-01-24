كأس أمم إفريقيا: تونس في مهمة صعبة من أجل التأهل والمغرب لضمان صدارة المجموعة

بقلم: يورونيوز

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء مهمة صعبة لإنقاذ حظوظه في التأهل للدور الثاني حين يواجه جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.

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ويعصب من موقف تونس خسارتها في اللقاء الأول أمام ناميبيا قبل التعادل مع مالي لتتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.

وتحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد فوز ساحق بنتيجة أربعة أهداف مقابل صفر وهزيمة افتتاحية بهدفين للا شيء أمام مالي.

ويتصدر المنتخب المالي المجموعة برصيد أربع نقاط بعد فوز على جنوب إفريقيا وتعادل مع تونس وهو ما يفتح جميع الاحتمالات على مصراعيها حيث ستتحدد المراكز الأربعة وفقاً لنتائج مباريات اليوم.

وتواجه مالي منتخب ناميبيا، الذي يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.

لقطة من مبارة المغرب والكونغو الديمقراطية Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وفي المجموعة السادسة، يدخل المنتخب المغربي مباراته ضد زامبيا من اجل الفوز وضمان الصدارة التي قد تجنبه مواجهة ضد المنتخب المصري في الدور الستة عشر.

ويملك المغرب أربع نقاط في المركز الأول بعد فوز مريح على تنزانيا وتعادل صعب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد نفطتين من تعادلين بالتساوي مع زامبيا بينما تتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة واحدة.

وكما هو الحال بالمجموعة الخامسة، تملك جميع فرق المجموعة السادسة فرصة التاهل على الدور الثاني كما سيتهدد الترتيب النهائي لجميع فرق المجموعة وفقاً لنتائج مباريات اليوم.