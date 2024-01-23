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شاهد: روسيا تُمطر كييف وخاركيف بالصواريخ.. دمار مهول و6 قتلى

تدمير جزء من مبنى سكني في خاركيف
تدمير جزء من مبنى سكني في خاركيف Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 40 آخرين جرّاء هجوم صاروخي روسي مكثف استهدف العاصمة كييف ومدينة خاركيف وعدة مواقع أخرى في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

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وأعلن عمدة خاركيف إيهور تيريخوف مقتل خمسة أشخاص وإصابة 38 في المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن أوكرانيا مساحةً.

وأضاف تيريخوف بأن القصف الروسي أدى إلى تدمير جزء كامل من مبنى سكني متعدد الطوابق مما أدى على حصار عدد من سكانه بالداخل.

ونشرت الشرطة الأوكرانية مقطع فيديو يوضح حالة المبنى عقب قصفه بينما تم نقل المصابين إلى لتلقي العلاج.

وقال وزير الداخلية الاوكراني إن شخصاً قد قُتل في العاصمة كييف، وآخر في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وطالب عمدة كييف فيتالي كليتشكو السكان بعدم مغادرة الملاجئ خلال القصف الذي وقع بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

 وكانت قيادة الدفاع الجوي الأوكراني قد قالت إن قواتها أسقطت 21 صاروخاً روسياً من أصل 41 تم إطلاقهم خلال الهجمة.

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