بقلم: Euronews

إعلام روسي: الحكم على زعيم سابق للمتمردين الأوكرانيين وصف بوتين بالجبان بالسجن لمدة أربع سنوات

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حكمت محكمة مدينة موسكو اليوم الخميس بالسجن لمدة أربع سنوات على زعيم انفصالي أوكراني سبق وان وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجبان.

وأدانت المحكمة إيغور غيركين بتهمة التطرف.

وكان غيركين، الذي عُرف بلقب ستريلكوف (مطلق النار باللغة الروسية)، من أبرز زعماء المقاتلين الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك في أوكرانيا في عام 2014، عندما اندلع التمرد بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني المتحالف مع روسيا.

عاد غيركين بعد ذلك إلى روسيا وأصبح ناشطا قوميا وأيد شن حرب روسيا في أوكرانيا، لكنه انتقد السلطات بشدة لكونها غير كفؤة وغير حاسمة في تنفيذ القتال.