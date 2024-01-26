بقلم: Euronews

مع انطلاق أكبر مناورة للناتو منذ الحرب الباردة، وفي ظل انضمام مرتقب للسويد إلى الحلف، يبدو أن روسيا منزعجة للغاية من هذه التطورات، وأعلنت الجمعة عن أنها سترد عليها.

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مناورات "المُدافع الصامد" التي سيقوم بها حلف شمال الأطلسي في أوروبا هي "استفزازية بشكل علني". وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه الخطوة تهدف عمدا إلى تفاقم الوضع، وزيادة خطر وقوع حوادث عسكرية، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى عواقب مأساوية على أوروبا".

ويشارك في عملية "المدافع الصامد 2024" 90 ألف فرد من 31 دولة عضو في الناتو بالإضافة إلى السويد، التي اقتربت من الانضمام رسميا إلى الحلف. وحسب مراقبين، فإن تلك التدريبات العسكرية هي الكبرى منذ نهاية الحرب الباردة، وستبدأ في شباط / فبراير وتستمر حتى أيار / مايو.

وحسب قادة عسكريين في الحلف فإن "المدافع الصامد" تهدف إلى ردع روسيا وإظهار قدرة الناتو على حماية حدوده بدءًا بالولايات المتحدة الأمريكية ووصولًا إلى حدود الحلف مع روسيا. ويأتي ذلك وسط خشية الحلف أن تهاجم روسيا بلدا عضوا في الناتو، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي شارفت على دخول عامها الثالث.

عضوية السويد في الناتو

وحول الانضمام الوشيك المرتقب للسويد إلى حلف الناتو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية زاخاروفا، إن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاستقرار في شمال أوروبا، وإن موسكو سترد وفقا لذلك.

وقالت زاخاروفا: "سنتخذ إجراءات انتقامية ذات طبيعة سياسية وعسكرية تقنية من أجل وقف التهديدات للقدرات الدفاعية لبلادنا"، مضيفة أن روسيا ستقرر تفاصيل الرد اعتمادًا على طبيعة الأسلحة المنتشرة في السويد.

وكانت ستوكهولم قد تقدمت في أيار / مايو 2022 بالانضمام إلى الناتو، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بأن السويد قد تكون مستعدة للانضمام إلى الحلف بحلول آذار / مارس، بعد تلقي إشارات إيجابية هذا الأسبوع من المجر وتركيا اللتين كانتا حتى الآن تعرقلان عضوية السويد في الناتو.

ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس على انضمام السويد بعد يومين من مصادقة البرلمان التركي على القرار. وأعلنت الرئاسة التركية عن أن الرئيس أردوغان وقع القرار الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.