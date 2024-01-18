بمشاركة 90 ألف جندي من 31 دولة .. الناتو يبدأ أكبر مناوراته العسكرية منذ عقود

بقلم: يورونيوز

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر مناوراته العسكرية منذ عقود، بمشاركة نحو 90 ألف عسكري، وستستمر لعدة أشهر.

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وصرح القائد الأعلى للحلف في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين، أن التدريب "المدافع الصامد" سيستمر حتى أواخر آيار/ مايو.

وقال إن "التدريبات التي أطلق عليها اسم "المدافع الصامد 24" ستُظهر أن حلف شمال الأطلسي قادر على إجراء عمليات معقدة متعددة المجالات ومواصلتها على مدار عدة أشهر، عبر آلاف الكيلومترات، من أقصى الشمال إلى وسط وشرق أوروبا، وفي أي ظروف."

يشارك في هذا التدريب وحدات من كافة الدول الاعضاء الـ31 في الناتو، إضافة إلى السويد الدولة المرشحة للانضمام إلى الحلف.

وأضاف كافولي: "سيكون هذا دليلاً واضحاً على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض".

وتعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي إلى هذه التدريبات، حسبما أعلن وزير الدفاع غرانت شابس، الإثنين، مدعومين بطائرات مقاتلة متقدمة وطائرات مراقبة وسفن حربية وغواصات، وسيتم نشر العديد منهم في أوروبا الشرقية في الفترة من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو.