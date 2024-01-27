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شاهد: محتجون يتظاهرون في شوارع أوكلاند الأمريكية منددين بسياسة بايدن ودعمه لإسرائيل

عبارة "لا أسلحة إلى إسرائيل" كتبها محتجون على قارعة الطريق في أوكرلاند تضامنا مع فلسطين. 2024/01/26
عبارة "لا أسلحة إلى إسرائيل" كتبها محتجون على قارعة الطريق في أوكرلاند تضامنا مع فلسطين. 2024/01/26 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: محتجون يتظاهرون في شوارع أوكلاند الأمريكية منددين بسياسة بايدن ودعمه لإسرائيل

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نظم متظاهرون وقفة احتجاجية في أوكلاند الواقعة على خليج سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا، منددين بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعمه لإسرائيل في مواصلة حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات يدعون من خلالها إلى "إنصاف غزة"، ومتهمين بايدن بالكذب،  كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قائلين :"لا نريد حربا قذرة".

في الأثناء سافر مدير حملة بايدن الانتخابية إلى ميشيغن أمس الجمعة، حيث يوجد عدد كبير من قادة عرب أمريكا، الغاضبين من سياسة الإدارة الأمريكية إزاء إسرائيل.

المصادر الإضافية • أ ب

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