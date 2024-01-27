بقلم: يورونيوز

شاهد: محتجون يتظاهرون في شوارع أوكلاند الأمريكية منددين بسياسة بايدن ودعمه لإسرائيل

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نظم متظاهرون وقفة احتجاجية في أوكلاند الواقعة على خليج سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا، منددين بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعمه لإسرائيل في مواصلة حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات يدعون من خلالها إلى "إنصاف غزة"، ومتهمين بايدن بالكذب، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قائلين :"لا نريد حربا قذرة".

في الأثناء سافر مدير حملة بايدن الانتخابية إلى ميشيغن أمس الجمعة، حيث يوجد عدد كبير من قادة عرب أمريكا، الغاضبين من سياسة الإدارة الأمريكية إزاء إسرائيل.