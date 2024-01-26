بعد إثارته ضجة وانزعاج إسرائيل بسبب اسمه.. مطعم "7 أكتوبر" في الأردن يزيل اللافتة

بقلم: يورنيوز

أزيلت لافتة مطعم الشاورما في محافظة الكرك الأردنية بعد أيام قليلة فقط من افتتاحه. واحتج ناشطون أمام مدخل المطعم قائلين إن إزالة اللافتة جاءت بسبب احتجاج إسرائيل على هذا الاسم.

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بعد افتتاحه بأيام قليلة فقط، أزال صاحب المطعم الذي أطلق عليه اسم "7 أكتوبر" اللافتة التي تحمل اسم المطعم في بلدة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك الأردنية.

ولم تتضح بعد أسباب إزالة الاسم الذي أثار تفاعلا وإعجابا كبيرين لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أثار غضب كثير من الإسرائيليين.

ويشير اسم مطعم الشاورما إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنت فيه حركة حماس والفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على بلدات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي من المدنيين والجنود.

وعقب إزالة لافتة المطعم يوم الجمعة، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل مجموعة من المحتجين أمام المطعم. وهتف المحتجون أمام المطعم "فليسقط عملاء الكيان"، متوعدين بأن يفتحوا "عشرين" مطعمًا تحمل اسم "7 أكتوبر"، ومتهمين المسؤولين عن إزالة اللافتة بالخضوع للضغط الإسرائيلي.

وفي تصريح لقناة "رؤيا" الأردنية، قال مالك مطعم "7 أكتوبر"، نبيل الصرايرة، إنه هو من أزال اسم المطعم، وقرر تغيير الاسم نظرًا لعدم حصوله على "ترخيص للاسم التجاري من الجهات المختصة". لكن مالك المطعم لم يقل ما هو الاسم الجديد للمطعم.

وقال الصرايرة إن اسم مطعمه لا يتعلق بأحداث قطاع غزة وحسب، بل أيضا بتاريخ "تخرج ابنته من الجزائر في السابع من تشرين الأول / أكتوبر".

وفي سياق ذي صلة، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة خبر افتتاح سوبرماركت في منطقة وادي السير التابعة للعاصمة الأردنية عمان، بحضور الكثير من الأهالي. وأطلق على المتجر الجديد اسم: "7 أكتوبر".