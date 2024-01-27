لماذا رفض زيدان تدريب ثعالب الصحراء؟

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاتح النجم زين الدين زيدان وعرض عليه تدريب المنتخب الجزائري.

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يبحث منتخب الجزائر عن خليفة لمدربه السابق جمال بالماضي، وحاول التقرب من النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان.

تقول الصحيفة إن "الرجل القوي" للاتحاد الجزائري وليد صادي فكر بمدرب ريال مدريد السابق على الفور بعد الإقصاء المبكر للجزائر من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج.

وتم الحديث مع زيدان الذي لا يرتبط بأي عقد. تقول الصحيفة إن زيدان الذي تربطه علاقات عائلية في الجزائر، شعر بالإطراء، لكنه رفض في نهاية الأمر.

وتعزو الصحيفة السبب إلى أن المدرب واللأعب الكبير صاحب الـ 51 عاما، يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي، لذلك كان قد رفض مؤخراً أيضاً، تدريب المنتخب البرازيلي ومنتخب الولايات المتحدة.