البيلاروسية سابالينكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهتاف مؤيد لغزة يوقف المباراة لدقائق

بقلم: يورونيوز

وصلت سابالينكا إلى النهائي وفازت بالقب بعد أن ثأرت من خسارتها أمام الأمريكية غوف فأزاحتها من النصف النهائي هنا في ميلبورن.

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توجت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر فوزها على الصينية جانغ كينوين بنتيجة 6-3 و6-2 في النهائي الفردي للسيدات في حديقة ميلبورن.

وكسرت سابالينكا إرسال جانغ في الجولة الثانية وربحت الشوط الأول في 33 دقيقة، وكسرت الإرسال مجددا بداية الشوط الثاني وتفرض سيطرتها على جانغ المصنفة في المرتبة 12 عالميا.

أرينا سابالينكا. 2024/01/27 Andy Wong/AP

وفي الجولة الثالثة من الشوط الثاني وبينما كانت جانغنغ تستعد للإرسال، توقفت المباراة، عندما أخذ ناشط وسط الجماهير بالهتاف، نصرة لفلسطين على ما يبدو، ثم تواصلت المباراة بعد أن رافق عناصر الأمن الرجل إلى خارج الملعب.

متفرج يهتف نصرة لغزةعلى ما يبدو ويرفع علم فلسطين ويبدو عنصر أمن أمامه لإخراجه - ميلبورن/أستراليا. 2024/01/27 Andy Wong/AP

بعد ذلك وعندما كان الإرسال من جانب أرينا سابالينكا، كان أمام البيلاروسية ثلاث فرص لإنهاء المباراة، وكان مجموع نقاطها 40-0، ولكنها أهدرت فرصتين بضربات أمامية عريضة أو طويلة ثم بإسقاط الكرة بطريقة ذكية من جانغ.

جانغ كينوين. ميلبورن 2024/01/27 Andy Wong/AP

ولكن ذلك لم يعط الفرصة لجانغ البالغة من العمر 21 عاما لكسر الإرسال، وتمكنت سابالينكا من الفوز بالنقاط الثلاث التالية، واحتاجت سابالينكا إلى خمس نقاط لتفوز بالمباراة.

البيلاروسية أرينا سابالينكا على اليمين بجانب الصينية جانغ كينوين - ميلبورن. 2024/01/27 AP/Andy Wong

وكانت سابالينكا البالغة من العمر 25 عاما، حققت فوزين في ثلاث نهائيات من البطولات الأربع الكبرى، وقبل عام فازت باللقب أمام إيلينا ريباكيانا في أستراليا.

أرينا سابالينكا في ميلبورن. 2024/01/27 AP/Andy Wong

البيلاروسية أرينا سابالينكا تصبح أول لاعبة تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس لمرتين متتاليتين، بعد فيكتوريا أزارينكا، التي سبق لها الفوز باللقب سنتي 2012 و2013، والخامسة منذ سنة 2000 التي تفوز باللقب دون خسارة شوط واحد.