الأمم المتحدة تدعو إلى عدم نسيان أوكرانيا وتناشد تقديم مساعدات إنسانية عاجلة

بقلم: يورونيوز

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأوكرانيين، بعد زيارة استمرت أسبوعًا إلى العديد من المناطق المتضررة من الحرب في البلاد.

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وقال غراندي إن الملايين من النازحين بسبب الحرب والذين تفاقمت معاناتهم بسبب الشتاء القاسي "في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".

التقى غراندي بسكان مدينة أوديسا - التي تعرضت مؤخراً لهجوم بطائرات بدون طيار - وقال إنه "أذهل" بالقصة التي سمعها من زوجين كانا في المنزل ذلك الصباح عندما وقع الانفجار.

وأوضح الزوجان، هانا ويوري: "لم يتبق لدينا أي نوافذ أو أبواب، وكانت ملابسنا وسريرنا مغطاة بالزجاج. استخدمنا ورق التغليف لسد الثقوب لأنه لم يكن هناك شيء آخر يمكن استخدامه".

وفي حديثه في أوديسا، قال غراندي: "تمكنت المفوضية من مساعدة الأسرة على الفور.

وأضاف: "الجو بارد جداً جداً هنا في أوكرانيا في الشتاء"، مشيراً إلى أن الوكالة ساعدتهم في إصلاح الأسقف وتنظيف الأنقاض: "كل الأشياء التي يتعين على الناس القيام بها على الفور حتى يتمكنوا من الاستمرار في العيش. "

وقال غراندي أيضاً إنه يشعر بالقلق من نسيان الحرب في أوكرانيا بينما تستعد البلاد للاحتفال بمرور عامين على بدء الغزو الروسي واسع النطاق.

طلبت الأمم المتحدة وشركاؤها 3.8 مليار يورو من المجتمع الدولي لتغطية تكاليف عمليات المساعدة في أوكرانيا هذا العام - وهو أقل بنسبة 26٪ عما كان عليه في عام 2023.

وهذا من شأنه أن يساعد ما يقرب من 11 مليون شخص تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من العدوان العسكري الذي شنته روسيا في 24 فبراير 2022.

وقدرت المفوضية أن العدد الأخير للأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب يبلغ 10 ملايين شخص. ويُعتبر حوالي 3.7 مليون شخص نازحين داخليًا، في حين يُصنف 6.3 مليون آخرين على أنهم لاجئون.

وحث المجتمع الدولي على أن يتذكر أن الأوكرانيين كانوا يعيشون في ظل حرب وحشية على الرغم من الأزمات العالمية الأخرى التي سلطت الضوء، والتي لا تزال تسبب الدمار للمدنيين مع تدمير المنازل وضرب المراكز الصحية والعديد من المرافق لا تعمل.

وقال غراندي: "أعتقد أن الفارق الكبير بين العام الماضي وهذا العام هو أن هذا العام لم يعد خبراً جديداً في العالم. هناك اتجاه إلى حد ما نحو التعود على المعاناة الأوكرانية".

وأضاف غراندي: "لقد اتخذنا هذا الاختيار لأننا ندرك أن هناك الكثير من الأزمات في العالم وهذا عامل، وبالتالي ركزنا على الاحتياجات ذات الأولوية".