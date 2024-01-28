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شاهد: المكسيك تعيد دمج الزرافة بينيتو في حديقة حيوانات كبيرة

الزرافة بينيتو
الزرافة بينيتو Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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انضم بينيتو، الزرافة الأكثر شهرة في المكسيك، أخيرًا إلى قطيعه الجديد في أفريكام سفاري، وهي حديقة محمية كبيرة في وسط المكسيك.

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بعد تحقيق النقل من سيوداد خواريز حيث تم إخراج الزرافة من الظروف المعيشية الصعبة، سيبدأ بينيتو حياة جديدة محاطًا بالزرافات الأخرى.

أمضى بينيتو العام الماضي بمفرده في حديقة في مدينة سيوداد خواريز الحدودية الشمالية.

وقال جريجوري كاماتشو، مدير الحفاظ على البيئة في أفريكام سفاري، إن أول لقاء بين بينيتو ومجموعته الجديدة كان ناجحًا، حيث تم دمجهم على الفور دون أي حادث مؤسف.

وقال يوم السبت: "لقد اندمج بشكل مثالي، إنهم لا يتنافسون ولا يتقاتلون".

المصادر الإضافية • أ ب

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