مقتل شخص خلال هجوم نفذه مسلحان على كنيسة في اسطنبول

بقلم: يورونيوز

هاجم مسلحان يرتديان قناعا كنسية في مدينة اسطنبول التركية خلال صلوات يوم الأحد وقتلا شخصًا بحسب مسؤولين أتراك.

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هاجم المسلحان كنيسة سانتا ماريا في منطقة سراير قبيل منتصف النهار بحسب وزير الداخلية التركي علي يرليكايا. ولم يحدد الوزير التركي طبيعة السلاح المستخدم أو إذا كانت هناك إصابات أخرى.

وفي موقع الحادث، شوهد وصول عمدة مدينة اسطنبول إكرام إمام أوغلو إلى مكان الحادث، وسط حضور مكثف لعناصر الشرطة. وأعرب العمدة تضامنه مع الأقليات الدينية في المدينة.

من جانبه عرّف ابن أخ للضحية أن الشخص القتيل هو تونسر جيهان، مبينًا أن المستهدف كان الكنيسة وليس عمّه، قائلًا: "لم يكن له أي ارتباط بالسياسة أو بأي منظمة...لقد سقط ضحية".

وقد أدان وزير الداخلية التركي الهجوم، وقال إن السلطات التركية تعمل من أجل القبض على المهاجمين، وإن تحقيقًا فتح في الحادث.