من تداعيات حرب غزة.. ارتفاع التمييز ضد المسلمين والفلسطينيين في أمريكا بنسبة 180% (تقرير)

بقلم: يورونيوز

ارتفعت الشكاوى من التمييز والكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة بنحو 180% منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أشهر، وفق ما كشفه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، اليوم الإثنين.

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ولاحظ مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) والعنصرية ضد الفلسطينيين في أمريكا وأماكن أخرى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بأنه تلقى 3578 شكوى خلال آخر 3 أشهر من 2023، وسط ما وصفه بأنه "موجة مستمرة من الكراهية المعادية للمسلمين والفلسطينيين". ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 178% مقارنة بعدد الشكاوى في الفترة نفسها من العام السابق.

وقد تصدرت الشكاوى من التمييز في العمل القائمة بـ662 حالة، بينما جاءت 472 شكوى عن جرائم ووقائع كراهية، كما تلقى المجلس 448 شكوى من التمييز في التعليم.

ومن بين الوقائع الصادمة في الولايات المتحدة قتل طفل من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات طعناً في ولاية إلينوي، واتهمت الشرطة رجلاً (71 عاماً) بارتكاب جريمة كراهية ضد الطفل وأمه، قائلة إن الضحيتين اُستهدفتا بسبب عقيدتهما الإسلامية، في سياق الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة.

كما تعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني لهجوم مسلح في ولاية فيرمونت الأمريكية، وقالت عائلاتهم إنهم "استُهدفوا بعد عودتهم من العشاء، لأنهم كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية".

وصرح عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "تصاعد المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين التي نشهدها غير مسبوق، وهذا مثال آخر على تحول تلك الكراهية إلى العنف".