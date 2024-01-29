بقلم: يورنيوز

الحرب في غزة| استمرار القصف العنيف على القطاع وسط توتر في المنطقة إثر مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن

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في اليوم الخامس عشر من الحرب على غزة، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفا عنيفا واشتباكات ضارية تدور في مدنية غزة وضواحيها. وحسب صادر طبية فقد قُتل صحفي فلسطيني اسمه عصام اللولو بالإضافة إلى زوجته وابنيه إثر قصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع.

يأتي ذلك فيما يتصاعد التوتر على الصعيد الإقليمي بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

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آخر تطورات الحرب في غزة ليوم الإثنين

الحوثيون: "استهدفنا سفينة حربية أمريكية في خليج عدن"

قالت جماعة أنصار الله الحوثية إنها استهدفت مساء الأحد سفينة حربية أمريكية في خليج عدن. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، إن القوات البحرية أطلقت "صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية Lewis B Puller أثناء إبحارها في خليج عدن". وأضاف سريع إن من "ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا."

حزب الله يهاجم شمال إسرائيل بصواريخ

قال حزب الله إنه أطلق صباح الإثنين صواريخ "بركان" واستهدف ثكنة بارانيت الإسرائيلية في شمال البلاد على الحدود مع لبنان، مؤكدا أنه أصابها مباشرة. وحتى الآن، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجوم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.