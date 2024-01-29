بعد 14 يوما في المستشفى.. أميرة ويلز تعود إلى منزلها بعد أن خضعت لعملية جراحية في البطن

بقلم: يورونيوز

قال متحدث باسم قصر كنسينغتون في لندن إن أميرة ويلز عادت إلى منزلها بعد أن خضعت لعملية جراحية في البطن.

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غادرت كيت ميدلتون، 42 عاماً، مستشفى لندن الاثنين بعد أن خضعت لعملية جراحية في البطن في 16 كانون الثاني/ يناير. ومن المتوقع أن تواصل تعافيها في منزلها في وندسور، حيث تعيش هي والأمير ويليام مع أطفالهما الثلاثة.

جاء ذلك في بيان نشره قصر كنسينغتون اليوم: "عادت أميرة ويلز إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها من الجراحة. إنها تحرز تقدماً جيداً. يود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق بأكمله في عيادة لندن، وخاصةً طاقم التمريض المتفاني، على الرعاية التي قدموها".

وأضاف البيان: "لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم".

ويتوافق خروج الأميرة كيت من المستشفى مع توقعات القصر في 17 كانون الثاني/يناير، حيث أعلن أنها خضعت لعملية جراحية في اليوم السابق.

وجاء في هذا الإعلان، الذي كان بمثابة مفاجأة حتى للعاملين مع العائلة المالكة البريطانية، أنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.

وتم تصوير زوج كيت، الأمير ويليام، خلال وصوله إلى المستشفى في 18 كانون الثاني/يناير.

كما زار الملك تشارلز الثالث الأميرة، قبل أن يخضع لعملية جراحية في نفس المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الجمعة.