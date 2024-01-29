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شاهد: عملية دهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا وإطلاق النار على المنفذ الفلسطيني

عملية دهس في حيفا
عملية دهس في حيفا Copyright Oded Balilty/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن سائق سيارة فلسطيني نفذ هجوم دهس بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة للقوات البحرية، في حيفا شمال البلاد، قبل أن يخرج من السيارة ويحاول مهاجمة الجنود بفأس.

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وبحسب بيان الجيش، فإن منفذ عملية الدهس، خرج من سيارته وحاول استهداف جنود بفأس كان يحملها، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة، "لترد القوات بإطلاق النار عليه، فيما قام ضابط في الجيش بتحييده".

من جهتها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أولي، أنها "شرعت بالتحقيق في شبهة لحادثة أسفرت عن إصابة جندي وتحييد المنفذ في مدينة حيفا".

وأضاف البيان أن "قوات من الشرطة سارعت إلى المكان، وشرعت بأنشطة مسح وتمشيط والتحقيق لفحص ملابسات الحادث. والخلفية قيد الفحص".

وحسب المعلومات الأولية، يدور الحديث عن أن المنفذ هو شاب من مدينة طمرة بالجليل في الداخل الفلسطيني.

وذكرت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الجندي المصاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وقد تم نقله إلى المستشفى مع إصابات خطيرة في رجليه.

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