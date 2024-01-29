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عاجل. إدانة عربية ودولية للهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية - السورية

إدانة عربية ودولية للهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية - السورية
بقلم:  يورونيوز
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إدانة عربية ودولية للهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية - السورية

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أعربت عدة دول عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع على قاعدة عسكرية في الأردن على الحدود السورية وخلف ثلاثة قتلى من الجنود الأمريكيين وإصابة 25 آخرين.

الهجوم هو الأول بالمنطقة الذي ينتج عنه مقتل أمريكيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية بما يعرف بغلاف غزة في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها للهجوم بـ"أشد العبارات"، ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الوزارة قولها في بيان: "تجدّد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً عبرت فيه عن "إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

كما أعربت مصر عن "تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهم "جماعة متطرفة مدعومة من إيران" بالوقوف وراء الهجوم.

وتعهد بايدن بالانتقام وأضاف في بيان: "سنواصل التزامنا بمحاربة الإرهاب. ولا شك لدينا في أننا سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وفي العاصمة الألمانية برلين، صرح متحدث باسم الخارجية الألمانية بقوله عن الهجوم على القاعدة العسكرية هو عمل "غير مسؤول تماماً".

واتهم المتحدث إيران بالضلوع وراء الهجوم وقال: "ننتظر من إيران أن تستخدم نفوذها على حلفائها في المنطقة لمنع اندلاع حريق لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن لأحد أن يكون له مصلحة فيه".

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