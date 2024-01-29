ماذا نعرف عن البرج 22.. مسرح الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين؟

بقلم: يورونيوز

يتمتع البرج 22 بموقع استراتيجي مميز في الأردن حيث يقع في أقصى شمال شرق البلاد، عند التقاء الحدود الأردنية بسوريا والعراق

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قتل ثلاثة جنود أمريكيين، وأصيب العشرات في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية فجر الأحد.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن 3 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب 34 آخرين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في الأردن "البرج تي 22" قرب الحدود السورية، وذلك بطائرة بدون طيار.

ماذا نعرف عن البرج 22؟

يتمتع البرج 22 بموقع استراتيجي مميز في الأردن حيث يقع في أقصى شمال شرق البلاد، عند التقاء الحدود الأردنية بسوريا والعراق.

لا يُعرف عن البرج سوى القليل. لكنه يقع بالقرب من قاعدة التنف، التي تقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، والتي تضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين. ويساهم في تعزيز الدعم المقدم للقوات وتعزيز قدرتها العسكرية.

ولعبت قاعدة التنف العسكرية دورا بارزا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأيضًا كان لها دور في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء التوسع العسكري الإيراني في شرق سوريا.

ويُستخدم البرج أيضا في مواجهة المقاتلين المدعومين من طهران في المنطقة، ويسمح للقوات بمراقبة ما تبقى من فلول تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

القوات الأمريكية في الأردن

يعتبر الجيش الأردني من أكبر المستفيدين من التمويل العسكري الأجنبي المقدم من واشنطن.

وتستضيف المملكة مئات المدربين الأمريكيين وتعتبر من بين الحلفاء الإقليميين القلائل الذين يقومون بتدريبات مكثفة مع القوات الأمريكية طوال العام.

منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، قامت الولايات المتحدة بصرف مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان في إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود، وذلك لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.

عدد القوات الأمريكية المتمركزة هناك

عدد القوات الأمريكية المتمركزة في البرج 22 غير واضح، ولا يعرف أيضًا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة فيه، ولا يُعرف الخطأ الذي حدث بالضبط حتى أسفر عن سقوط القتلى الأمريكيين.

إلا أن وكالة "أسوشيتد برس" تشير إلى أن حوالي 3000 جندي أمريكي يتمركزون في الأردن.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 165 الأحد، 66 في العراق و98 في سوريا ومرة واحدة في الأردن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم نفذت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل.