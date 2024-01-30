مقتل 4 أشخاص في انفجار بمقاطعة بلوشستان في باكستان

بقلم: يورونيوز

حسب وسائل إعلام محلية، استهدف الهجوم حشدا تابعا لحزب "حركة الإنصاف الباكستانية"

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أسفر انفجار وقع يوم الثلاثاء بعد دقائق من مرور تجمع انتخابي في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، استهدف الهجوم حشدا تابعا لحزب "حركة الإنصاف الباكستانية".

وأفاد مسؤولون أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب حيث يوجد 3 منهم في حالة حرجة.

ولفتوا إلى أنه جرى تطويق المنطقة لإجراء التحقيقات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي هذا الانفجار بعد ساعات من إصدار المحكمة العليا في إسلام آباد، حكم بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان وأحد نواب حزبه، بتهمة تسريب أسرار الدولة.