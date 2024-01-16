بقلم: يورونيوز

وكالة تسنيم: الجيش الإيراني يقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة مقرين مهمين لجماعة جيش العدل في باكستان

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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران شنت هجوماً صاروخياً على مجموعة مسلحة تدعى "جيش العدل" في باكستان، وقالت إنها تأتي في إطار "محاسبة من تعرضوا لأمنها القومي".

وأدى القصف إلى تدمير مقرين رئيسيين لـ"جيش العدل" في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقا للإعلام الرسمي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه قصف "مقرات تجسس وتجمعات إرهابية" في العراق وسورية.

وتقول جماعة "جيش العدل" إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.

وشنت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها.

وتصنف إيران هذا التنظيم الذي تطلق عليه تسمية "جيش الظلم" جماعة إرهابية، وتقول إنه يتلقى دعما من الولايات المتحدة وإسرائيل عدوتيها اللدودتين، ومن السعودية والإمارات كذل

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران وقد شهدت اضطرابات كبيرة خلال التظاهرات التي اجتاحت إيران سبتمبر 2022، احتجاجاً على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة "الأخلاق"، واستمرت حتى مطلع 2023.

وتحوّل الكثير من التظاهرات إلى اشتباكات دامية سقط فيها عشرات الضحايا.