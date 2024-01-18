بقلم: يورونيوز

قتلت غارات جوية باكستانية على إيران، صباح الخميس، أربعة أطفال وثلاث نساء، حسبما قال مسؤول محلي للتلفزيون الإيراني الرسمي.

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وجاءت الضربات في وقت مبكر من يوم الخميس بعد أن شنت إيران ضربات على باكستان ليلة الثلاثاء، مما أدى إلى زيادة التوترات بين إسلام أباد وطهران. ويأتي ذلك أيضًا وسط الحرب في قطاع غزة مما أدى إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الباكستانية نفذت ضربات انتقامية على مسلحين داخل إيران. وجاءت الضربات في أعقاب مقتل طفلين في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وقال بيان الخارجية الباكستانية: "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية شديدة التنسيق والمحددة الهدف ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعة سيستان أو بلوشستان بإيران".

وزارة الخارجية الباكستانية - إسلام أباد Anjum Naveed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وأطلقت باكستان على عمليتها اسم "مارج بار سارماشار". في اللغة الفارسية الإيرانية، تعني كلمة "marg bar" "الموت" - وهي مقولة مشهورة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي كانت تستخدم للإشارة إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي اللغة البلوشية المحلية، تعني كلمة "سارماشار" حرب العصابات ويستخدمها المسلحون الذين ينشطون في المنطقة العابرة للحدود.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، الخميس، أن عدة انفجارات سُمعت بالقرب من مدينة سارافان القريبة من الحدود بين إيران وباكستان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عن نائب حاكم مقاطعة سيستان وبلوشستان، علي رضا مرهمتي، قوله إن السلطات تجري تحقيقا.

وتنشط عدة جماعات متمردة في إيران وباكستان، بما في ذلك جماعة جيش العدل الانفصالية السنية التي استهدفتها طهران في هجومها قبل أقل من يومين. ولهم جميعا هدف مشترك وهو استقلال بلوشستان للمناطق العرقية البلوشية في أفغانستان وإيران وباكستان.