بعد أن أثار غضب بولندا.. المفوضية الأوروبية تحذف فيديو نشرته في ذكرى الهولوكوست عن مواقعها

بقلم: يورونيوز

أثار الفيديو الذي نشرته المفوضية الأوروبية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة يوم السبت 28 يناير/كانون الثاني انتقادات شديدة في بولندا واصفة إياه " بالمضلل"، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إزالة المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل، استعملت عبارة "معسكر أوشفيتز، بولندا" في الفيديو للإشارة إلى ضحايا معسكر الإبادة النازي الأشهر، أوشفيتز، عام 1940.

وأعربت السلطات البولندية عن قلقها بسبب التصريحات الواردة، حيث اعتبرت أنها قد تفسر بشكل غير صحيح، وتشير إلى أن المعسكر النازي كان بولنديا.

وكتب وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي على منصة "إكس": "عند ذكر معسكر الإبادة النازي أوشفيتز، يجب الإشارة إلى أنه أُنشئ خلال فترة الاحتلال الألماني".

وقال سيكورسكي إن المعلومات المنشورة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمفوضية "سيتم توضيحها"، معربًا عن أسفه؛ لأن المفوض الأوروبي البولندي يانوش فويتشيكوفسكي الذي لم يظهر في الفيديو، ولكنه انضم إلى النقاش على الشبكات الاجتماعية، لم يعرض الموقف البولندي من قبل.

وقال جاسيك سيويرا، رئيس مكتب الأمن القومي على منصة "إكس":" في يوم ذكرى المحرقة هذا، نتذكر أنه خلال الحرب العالمية الثانية، كانت معسكرات الاعتقال الألمانية موجودة في العديد من الدول الأوروبية تحت الاحتلال الألماني، وأن ملايين اليهود قُتلوا هناك".

بولندا ليست نازية

وغضب أعضاء حزب القانون والعدالة البولندي، الحزب الذي أصبح في المعارضة، من الفيديو الذي نشرته المفوضية.

وقال نائب وزير الخارجية السابق أركاديوس مولارتشيك، إن "جميع المعسكرات التي تم بناؤها لأغراض الاعتقال قد تمت في الأراضي التي احتلتها ألمانيا، والأشخاص الذين كانوا ينتمون إلى النازية كانوا ألمانًا، وعليه يجب أن يطلق عليهم اسم "النازيين الألمان".

وخلال فترة ولايته، عارض حزب القانون والعدالة بشدة استخدام مصطلح "معسكرات الموت البولندية"، الذي يعتقد أنه يشير ضمنا إلى أن البولنديين كانوا مسؤولين عن إبادة اليهود.

ردًا على الانتقادات البولندية، عدلت المفوضية الأوروبية التسميات التوضيحية للفيديو لتصبح "أوشفيتز، معسكر الإبادة النازي الألماني".

وكانت ألمانيا قد غزت بولندا في الأول من سبتمبر/أيلول عام 1939.

في العام 1940، استخدم النازيون المعسكرات العسكرية النمساوية السابقة في أوشفيتشيم، والتي تم تسميتها لاحقًا بأوشفيتز، كمعسكر اعتقال وموت لمقاتلي المقاومة البولندية. وقد قتل حوالي 1.1 مليون شخص، وغالبيتهم من اليهود.