أمازون يزيل منتجات تحمل صوراً لمعكسر أوشفيتز النازي بعد اعتراض بولندي

أزال موقع أمازون منتجات تُظهرا صوراَ لمعسكر أوشفيتز النازي وذلك بعد اعتراض متحف بولندي اعتبر بيع تلك المنتجات.

ونشر موقع أمازون بياناً أعلنت فيه المتحدثة باسم عملاق التجارة الإلكترونية إنه تمت إزالة المنتجات وطالبت المعلنين بالالتزام بالقواعد الإرشادية للموقع.

An @amazon spokeswoman said in a statement that the products had been removed and that “all sellers must follow our selling guidelines and those who do not will be subject to action, including potential removal of their account.” https://t.co/QhBbK3yz0o — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 2, 2019

واحتج متحف بولندي، ومقره موقع المعسكر النازي السابق في جنوب بولندا يوم أمس الأحد على بيع موقع أمازون زينة مخصصة لعيد الميلاد تحمل صورا للمعسكر وقام بنشر تغريدة تضمنت لقطات لقطع الزينة طالبا من أمازون إزالتها.

وقال المتحف في تغريدته "بيع زينة عيد الميلاد مع صور أوشفيتز لا يبدو مناسبا. صور أوشفيتز على فتاحات زجاجات أمر مقلق ومهين!".

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSUpic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

وتشمل مواد الزينة الجديدة المكتشفة وسادة لفأرة حاسوب "مثيرة للقلق"، وفق المتحف، وقطعة من السيراميك تمثل سيارة شحن استخدمت لترحيل اليهود للإبادة.

وأنشأت ألمانيا النازية معسكر الموت بعد احتلالها لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأصبح موقعالمحرقة رمزا لإبادة ألمانيا النازية لستة ملايين يهودي أوروبي، بينهم مليون قتلوا في أوشفيتز بين عامي 1940 و1945.

ووفقا للمتحف لقي أكثر من 100 ألف من غير اليهود حتفهم في المعسكر، وما يقدر بنحو 232 ألفا من الضحايا كانوا من الأطفال.

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