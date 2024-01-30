بقلم: يورونيوز

الحرب على غزة في يومها الـ116 | قصف مستمر واشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية

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في اليوم السادس عشر بعد المئة من بدء الحرب على غزة، استمر القصف المدفعي والجوي العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، وبالأخص على خان يونس في جنوب غزة، حيث قالت مصادر فلسطينية إن القصف طال منازل وتجمعات للنازحين، وأوقع المئات بين قتيل وجريح. كما تستمر الاشتباكات الضارية بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحي الفصائل الفلسطينية على عدة محاور، وخصوصا في مدينة غزة ومنطقة خان يونس.

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