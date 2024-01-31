"معاناة لا يعلم بها إلا ربنا"... نازحون فلسطينيون يعيشون في خيام على الحدود مع مصر

بقلم: يورونيوز

تسبب الدمار الكبير الناجم عن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، بتدمير عشرات آلاف المنازل والوحدات السكنية ما أدى إلى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين.

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وتنفذ القوات البرية معززة بالدبابات عمليات في منطقة خان يونس، وأدت أسابيع من القصف والقتال العنيف إلى تدمير جزء كبير من المدينة، مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار جنوبًا باتجاه الحدود المصرية.

أم عمار وعائلتها المكونة من عشرين فردًا يبحثون عن الأمان، وقد اضطروا إلى الفرار من ملجأ للأمم المتحدة في خان يونس بعد اشتداد القصف الإسرائيلي، وتحول منزلهم الآن إلى خيمة في رفح.

ووسط الاشتباكات المستمرة مع حماس، صعّدت إسرائيل قصفها لمدينة خان يونس. وقد اضطر أكثر من 43 ألف نازح إلى الانتقال جنوبًا نحو رفح.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 85% من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب. واضطرت العديد من العائلات إلى الانتقال عدة مرات.