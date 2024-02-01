مقتل 3 أشخاص في تحطم حظيرة طائرات قيد الإنشاء في ولاية أيداهو

بقلم: يورونيوز

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرين، الأربعاء، في تحطم حظيرة طائرات قيد الإنشاء في مدينة بويز بولاية أيداهو.

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ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، وقال آرون هامل، رئيس عمليات إدارة الإطفاء في بويز، خلال مؤتمر صحفي، إن الحظيرة تعرضت لانهيار كارثي، وتم التعرف على جميع الضحايا.

وأضاف هامل، أن طواقم الإطفاء أنقذت العديد من الأشخاص، وأن المشهد "كان فوضوياً"، دون أن يتم الإعلان عن سبب الحادثة.

وتحقق السلطات في سبب الانهيار. وتُظهر سجلات التصاريح في مدينة بويز أن المقاول قد حصل على تصاريح لبناء حظيرة طائرات بمساحة 3623 مترًا مربعًا لمركز جاكسون جيت.

كان من المقرر أن يشمل المشروع الذي تبلغ قيمته 6.2 مليون دولار بناء الحضيرة.