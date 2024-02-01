بقلم: Euronews

انخفض ​​معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% في يناير، بعد قفزة إيجابية شهدها في ديسمبر. ويعزز ذلك التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

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هذه البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي " يوروستات" اليوم الخميس، طابقت توقعات مؤشرات الأسواق الأوروبية، ومن شأن انخفاض التضخم أن يخفض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ويساعد على انتعاش الاقتصاد الراكد.

ومن شأن انخفاض التضخم أن يخفض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ويساعد على انتعاش الاقتصاد الراكد.

ويتوقع المستثمرون والمتعاملون في الأسواق الآن، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي يضع السياسة النقدية لدول منطقة اليورو، سعر الفائدة مرتين هذا العام لتصل إلى ذروتها عند 3.75 في المئة. وهكذا يتوقع أن تكون نسبة الفائدة في الاتحاد الأوروبي أقل من نظيرتيها في الولايات المتحدة التي وصلت فيها إلى نسبة 5.25 في المئة وبريطانيا التي وصلت فيها إلى نسبة 4.5 في المئة.

كما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.3%، مما ساهم في انخفاض التضخم في دول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تستخدم عملة اليورو. ويؤدي الانخفاض العام إلى اقتراب البنك المركزي الأوروبي من هدفه البالغ 2٪ الذي يعتبر الأفضل للاقتصاد.